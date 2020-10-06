В Минпросвещения заявили, что все классные руководители получили допвыплаты

https://static.news.ru/photo/2f96b362-07b7-11eb-a805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Все классные руководители получили специальную доплату в размере пяти тысяч рублей, введённую по инициативе президента РФ Владимира Путина, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

На вчерашний день все классные руководители выплаты получили, — сказал он во время заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

С 1 сентября 2020 года для всех учителей действует доплата за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.

Как писал NEWS.ru, заслуженный учитель РФ, доцент МПГУ Александр Снегуров считает, что единая базовая ставка для преподавателей должна действовать во всех регионах России.