В Минпросвещения не обсуждают отмену ЕГЭ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2b501500-2d6e-11eb-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу не обсуждается, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отмена ЕГЭ не обсуждается, — цитирует ТАСС Кравцова.

Он также сообщил, что массовых вспышек заболеваемости COVID-19 в российских школах в данный момент не зафиксировано. Решения о проведении новогодних утренников в учебных заведениях должны приниматься на уровне региональных оперативных штабов. По словам Кравцова, эти решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в субъектах РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравцов заявил, что перевода всех школ на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет, так как в школах нет вспышек коронавируса, также не планируется и перенос сроков ЕГЭ. Министр просвещения назвал ситуацию «абсолютно управляемой», даже несмотря на то что в трёх регионах на неделю продлены осенние каникулы для воспрепятствования распространению коронавируса. В этих случаях программа немного перестраивается, и материал навёрстывается в дальнейшем процессе обучения, пояснил он.

От общего числа школ в России на карантин закрыты только 0,3%, а 400 школ уже вернулись к работе.