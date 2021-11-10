В Минпромторге назвали число разрабатываемых вакцин от COVID-19

В России на этапе разработки находятся до десяти новых вакцин от коронавируса. Однако на данный момент их экономические перспективы неясны, поэтому гражданам не стоит рассчитывать на их появление на рынке в ближайшее время. Об этом заявил в интервью ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Исследований ведётся много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно, — сказал он.

Как отметил Осьмаков, Минздрав РФ за последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трёх вакцин. В их числе «Бетувакс» производства Института стволовых клеток человека, BCD-250 от Biocad и вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Испытания их должны быть завершены в срок от второй половины 2022 года до 2026-го.

Осьмаков отметил, что в ближайшее время не стоит ждать выпуска новых вакцин.

Я думаю, нет. Кажется, что опять четвёртая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах [препаратов], — подчеркнул чиновник.

Осьмаков напомнил, что проводятся исследования по возможности выпуска «Спутника V» в виде спрея.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект. На данный момент такого закона в РФ не существует.