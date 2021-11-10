16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Минпромторге назвали число разрабатываемых вакцин от COVID-19

08:55, 11 ноября 2021
В Минпромторге назвали число разрабатываемых вакцин от COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В России на этапе разработки находятся до десяти новых вакцин от коронавируса. Однако на данный момент их экономические перспективы неясны, поэтому гражданам не стоит рассчитывать на их появление на рынке в ближайшее время. Об этом заявил в интервью ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Исследований ведётся много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно, сказал он.

Как отметил Осьмаков, Минздрав РФ за последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трёх вакцин. В их числе «Бетувакс» производства Института стволовых клеток человека, BCD-250 от Biocad и вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Испытания их должны быть завершены в срок от второй половины 2022 года до 2026-го.

Осьмаков отметил, что в ближайшее время не стоит ждать выпуска новых вакцин.

Я думаю, нет. Кажется, что опять четвёртая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах [препаратов], — подчеркнул чиновник.

Осьмаков напомнил, что проводятся исследования по возможности выпуска «Спутника V» в виде спрея.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект. На данный момент такого закона в РФ не существует.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео