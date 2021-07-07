В Минпромторге оценили возможность введения QR-кодов в торговле

Планов введения QR-кодов в магазинах Москвы по аналогии с ресторанами нет. Реализовать такую меру будет сложно. Об этом заявил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей, — сказал представитель ведомства.

Он также выразил надежду на то, что такое ограничение не потребуется вводить и в непродуктовых магазинах. Евтухов предположил, что этого удастся избежать благодаря темпам вакцинации и выработке коллективного иммунитета.

В столичных заведениях общепита обслуживают гостей только при предъявлении QR-кодов с 28 июня. Получить его могут привившиеся от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или сдавшие отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.

Ранее сообщалось, что в ряде московских ресторанов из-за введения QR-кодов выручка упала вдвое. При этом кафе, работающие навынос или осуществляющие доставку блюд, наоборот, значительно повысили объёмы продаж.