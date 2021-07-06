Продажи в ресторанах Москвы из-за QR-кодов упали в 2 раза

Рестораны Москвы теряют деньги из-за введения QR-кодов: в некоторых заведениях выручка упала вдвое. При этом те кафе, которые работают навынос и на доставку, могут похвастаться неплохими показателями. Онлайн-продажи выросли в 2,5 раза или на 141%, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек индекс».

Был проведён анализ продаж за прошлую и позапрошлую неделю. В среднем москвичи тратили 1,1 тысячи рублей на одного человека.

Средний чек в Москве составил 1105 рублей, что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Объём продаж в натуральном выражении снизился на 51% по отношению к объёму продаж за аналогичный период прошлой недели, — говорится в исследовании.

По России средний чек ещё ниже — около 970 рублей. Это на 7% ниже, чем на прошлой неделе. Также по стране онлайн продажи выросли на 28%, а в самих ресторанах упали на 15%.

Иностранцы в Москве испытывают трудности при получении QR-кода для посещения столичных ресторанов. Наибольшие сложности испытывают те, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или же переболел коронавирусом, но не обращался в российские медучреждения.