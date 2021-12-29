В Минприроды заявили, что в РФ треть территории может стать заповедной

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что почти 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов. К этому обязывает программа в области биоразнообразия ООН, отметил он в беседе с РИА Новости.

Козлов пояснил , что глобальная программа ООН предписывает к 2030 году обеспечить 30% планеты эффективной системой охраняемых районов. В настоящий момент под законодательной защитой в России находится 25% территории. Речь идёт не только об особо охраняемых территориях, но и защитных лесах, водоохранных зонах, подчеркнул министр.

В рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемые природные территории) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% — вполне реальная цифра, — считает Козлов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на борьбу с вредными выбросами в атмосферу. Так, в городах, где уже введено квотирование вредных выбросов, в течение 2022 года должны быть установлены системы автоматического контроля этих выбросов.