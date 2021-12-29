В Минприроды заявили, что в РФ треть территории может стать заповедной

В Минприроды заявили, что в РФ треть территории может стать заповеднойГлава Минприроды Козлов: около 30% территории РФ может стать заповедной
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что почти 30% территории России может оказаться под действием природоохранных законов. К этому обязывает программа в области биоразнообразия ООН, отметил он в беседе с РИА Новости.
Козлов
В рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемые природные территории) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30% — вполне реальная цифра, — считает Козлов.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на борьбу с вредными выбросами в атмосферу. Так, в городах, где уже введено квотирование вредных выбросов, в течение 2022 года должны быть установлены системы автоматического контроля этих выбросов.