В Минприроды объяснили, какие права имеют россияне на берёзовый сок

https://static.news.ru/photo/29c8e8fa-ae70-11eb-a272-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России отсутствуют ограничения для граждан, собирающих в лесу грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. Данное положение лесного законодательства является базовым и неизменным. Об этом сообщили представители Минприроды.

В СМИ появилась информация, согласно которой в РФ вступают в силу новые приказы. Исходя из них, как говорилось в материалах, лисички, сыроежки, маслята и опята можно будет собирать только при диаметре шляпки 1,5 см. В ведомстве эти заявления опровергли. Как подчеркнули в Минприроды, у обычных граждан не станут проверять размеры грибных шляпок.

Что касается предпринимательской деятельности в лесах, то есть сбор и заготовка ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, то изданы два приказа Минприроды РФ, которые вступили в силу 1 января 2020 года: «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов». Эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность, — добавили представители ведомства.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий россиянам собирать валежник с помощью пилы и топора. Об этом сообщил автор инициативы — депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности.