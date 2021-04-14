Россиянам могут разрешить сбор валежника пилами и топорами

https://static.news.ru/photo/85fae652-9d6b-11eb-9c7a-96000091f725_660.jpg Фото: Alfons Hauke/imagebroker.com/Global Look Press

Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий россиянам собирать валежник с помощью пилы и топора. Об этом сообщил автор инициативы — депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности, — сказал парламентарий.

Кроме того, в список ручных инструментов могут войти лёгкие бензопилы. По словам депутата, некоторые регионы полностью извратили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса, пишет Regnum.

В правительстве, согласно опубликованному Ниловым отзыву, не поддерживают его идею.

Положения законопроекта, касающиеся определения понятия «валежник» и возможности применения ручного инструмента при его заготовке, воспроизводят соответствующие нормы приказа Минприроды России от 28 июля 2020 года, — цитирует документ РИА Новости.

В марте этого года депутаты думы Тульской области внесли изменения в региональный закон, который предоставляет право использовать подручные средства при заготовке валежника, разрешив сбор с помощью ручных пил и топора.

Как писал NEWS.ru, собирать валежник в лесах было разрешено россиянам в 2019 году. Использовать его по своему усмотрению теперь можно без ограничений. Ранее валежник был включён в перечень недревесных лесных ресурсов.