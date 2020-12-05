В Минобрнауки посоветовали студентам-иностранцам брать академический отпуск

https://static.news.ru/photo/b25f6aca-36ef-11eb-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил иностранным студентам, которые не могут продолжать обучение в российских вузах в связи с пандемией коронавируса, уходить в академический отпуск.

Он пояснил, что ряд специальностей в медицинской, инженерной и других сферах исключают возможность дистанционного обучения. Поэтому вузы рассматривают различные варианты.

В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается <...> уйти в академический отпуск, либо [брать] дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие, — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день в России получают образование более 300 тысяч студентов из других стран. Около трети из них не могут въехать в РФ по различным причинам, в том числе из-за пандемии.

Как ранее писал NEWS.ru, в СМИ появились сообщения о том, что российские вузы начали отчислять студентов-иностранцев из-за отсутствия на занятиях в связи с COVID-19. В Минобрнауки эту информацию опровергли. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в Россию из-за карантинных мер, а также испытывают сложности в связи с проблемами со связью.