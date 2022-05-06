В Минкультуры назвали фейком приказ о мобилизации работников культуры

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве культуры России назвали фейком приказ о «предварительном бронировании ценных сотрудников» учреждений культуры в условиях «грядущей всеобщей мобилизации», который появился на правительственном портале открытых данных и распространился в Telegram-каналах. Как пишет издание «Подъём», приказ касается подготовки списка «ценных сотрудников и культурных деятелей для получения отсрочки от мобилизации».

Это ложная информация, действительности не соответствует. Это фейк, — заявили в пресс-службе министерства.

Там подчеркнули, что подобного приказа Минкультуры не существует. По некоторым данным, документ загрузили на сайт через форму обратной связи.

Ранее западные СМИ без конкретики со ссылкой на источники сообщили, что в России к 9 мая может начаться всеобщая мобилизация населения для участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти новости «чушью».

В интервью итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые силы РФ не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату, включая День Победы 9 мая. Он также подчеркнул, что темпы спецоперации зависят от необходимости «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».