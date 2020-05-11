В Минкомсвязи заявили о росте трафика на сайтах ведущих российских СМИ

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что информация, распространяемая изданием Financial Times, о том, что реальная смертность от коронавируса в России превышает данные официальной статистики, является мотивированным злорадством и непрофессиональным хайпом.

По его словам, данные о смертности в РФ будут корректироваться после окончания пандемии. Он призвал не обращать внимания на способы ведения статистики в США. Конечно, такое мотивированное злорадство, оно ни...