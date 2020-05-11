В Минкомсвязи заявили о росте трафика на сайтах ведущих российских СМИ

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в период пандемии коронавируса аудитория сайтов ведущих российских СМИ увеличилась суммарно на 150 млн пользователей.
По его словам, с начала эпидемии общественный спрос полностью переориентировался с не верифицированных на верифицированные источники информации,
И на 150 млн пользователей за два месяца увеличился трафик на сайты ведущих СМИ, — заявил он в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.
Также значительно увеличились рейтинги телеканалов — прирост составил 30-40%.
Ранее NEWS.ru писал о том, что самоизолировавшиеся по домам россияне стали больше времени проводить в Интернете по ночам. Трафик в сетях операторов связи в апреле вырос от 11% до 40% по сравнению с докоронавирусным периодом.
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