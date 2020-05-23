В Минкомсвязи составили график вывозных рейсов до 3 июня

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В Минкомсвязи предварительно распланировали вывозные авиарейсы на период с 24 мая по 3 июня. График размещён в Telegram-канале ведомства по вопросам возвращения россиян из-за рубежа.

Так, 24 мая в Москву должен прибыть рейс из Рима, 25 мая ожидаются рейсы из столиц Таджикистана и Иордании, а также из Дели и Денпасара. Самолёт, вывозящий россиян с Бали, совершит промежуточную посадку в Санкт-Петербурге.

В указанный период на родину смогут вернуться россияне из Бишкека, Белграда, Еревана Франкфурта-на-Майне, Стамбула, Бангкока, Лондона, Гуанчжоу, Сеула, Нью-Йорка.

В большинстве случаев рейсы будут прилетать в Москву. Некоторые из них совершат посадки в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее NEWS.ru писал, что за последнюю неделю, согласно данным МИД, в Россию из-за рубежа вернулись свыше трёх тысяч туристов.