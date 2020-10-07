В Министерстве труда рассказали о новом методе начисления МРОТ

https://static.news.ru/photo/8e0362ae-08a9-11eb-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России начнёт расти быстрее, чем прожиточный минимум при использовании новых подходов к методике расчёта. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков .

Он подчеркнул, что указанные величины впервые будут различаться. В 2021 году МРОТ увеличится на 90 рублей, а в 2022 — уже на 500. Новый механизм должен стать «одним из инструментов борьбы с бедностью.

Новый закон подробно разъясняет все нововведения. В нем все очень толково описано, в том числе и указаны особенности. Методика, которая предложена в документе, действительно существенно меняет порядок формирования таких понятий, как минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум для разных категорий населения, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова председателя Комитета Совфеда ФС РФ по социальной политике Валерия Рязанского.

Ранее правительство одобрило проект закона об изменении размера МРОТ и прожиточного минимума со следующего года.

Как писал NEWS.ru, отвязать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума необходимо, однако это может привести к потере инструмента контроля и вычисления того, что можно будет приобрести на эти деньги, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и логистики Университета им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. По его словам, привязка МРОТ к средней зарплате по стране является довольно странным явлением, которое сформировано только на статистике.