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В Минцифры заявили о планах проверять QR-коды приложением «Госуслуг»

01:10, 19 ноября 2021
В Минцифры заявили о планах проверять QR-коды приложением «Госуслуг» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ведомстве рассматривают возможность ограничить проверку QR-кодов по коронавирусу лишь официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Данное намерение он объяснил появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщает ТАСС.

С учётом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением, — пояснил министр.

По его словам, старые способы проверки в этом случае не сработают.

Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли проверить, — подчеркнул Шадаев.

Он также добавил, что Минцифры подготовило набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что возможность всероссийского введения QR-кодов повсеместно — от транспорта до общественных мест — главная тема недели. Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров рассказал, сколько в России антипрививочников, стоит ли ждать бунтов противников QR-кодов, как нужно убеждать людей прививаться и кто должен это делать.

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