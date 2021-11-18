В Минцифры заявили о планах проверять QR-коды приложением «Госуслуг»

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Рабочая группа Заксобрания Санкт-Петербурга подготовила проект постановления о внесении поправок в законодательство об иностранных агентах. Депутаты предлагают признавать СМИ иноагентами только по решению суда, а также предоставить журналистам возможность опровергнуть получение иностранного финансирования до процесса, пишет РИА Новости. Накануне аналогичный законопроект внесли в Государственную думу.

Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на Министерство юстиции, — говорится в сообщении пресс-службы парламента. Кроме того, депутаты предлагают исключать СМИ из реестра иноагентов,...