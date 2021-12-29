В МИД отреагировали на критику о ликвидации «Мемориала» со стороны Запада

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил РИА Новости, что западные страны, критикующие решение Верховного суда РФ о ликвидации международного общества «Мемориал» (организация, выполняющая функции иностранного агента), проявляет неуважение к российской судебной системе. По его словам, суд вынес данное решение на основании законодательства РФ.

Это неуважение нашей национальной правовой и судебной системы, она независима и мы не оказываем никакого давления на решения. Суд принял такое решение в соответствии с российским законодательством. Для нас это и является определяющим, — сказал Лукьянцев.

Он отметил, что уже появилась негативная реакция на решение суда по закрытию организации.

Но мы исходим из того, что у нас есть законодательство, есть принцип разделения властей, есть решение Верховного суда и принцип верховенства права, — подчеркнул дипломат.

Ранее Верховный суд РФ принял решение ликвидировать международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий. Соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. Среди причин для ликвидации НКО назывались нарушения при маркировке материалов по закону об иностранных агентах. Решение суда раскритиковали в Совете Европы, ООН, США и странах Европы. Защита намерена обжаловать решение ВС.

29 декабря в Мосгорсуде рассматривался аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал». Суд постановил ликвидировать организацию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал власти России не ликвидировать общество до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на закон об иностранных агентах, поданную в 2013 году.