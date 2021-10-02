В МГУ прокомментировали слухи об отчислении девятилетней студентки

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил ТАСС, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять. При этом глава вуза отметил, что на факультете относятся к девочке положительно.

Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает, — рассказал Садовничий.

По словам отца Алисы, некоторые преподаватели угрожали юной студентке отчислением за непосещаемость.

Ранее он подвёл итог первого месяца учёбы девочки в вузе. Он рассказал, что ребёнок уже освоил программу первого семестра.

По его мнению, девочка успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. Алиса по каждому предмету читает много учебников. Эти книги охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается.

При этом он отметил, что девочка предпочитает общаться со сверстниками, поскольку её одногруппники гораздо старше. Это нормально, поскольку неправильно считать, что она должна вписаться в коллектив.