Отец девятилетней студентки МГУ подвёл итоги первого месяца её учёбы

Отец поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой подвёл итог первого месяца учёбы девочки в вузе. По его словам, ребёнок уже освоил программу первого семестра, передаёт Lenta.ru.

По его мнению, девочка успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. Алиса по каждому предмету читает много учебников. Эти книги охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается.

На мой взгляд родителя, [она] окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость, — заявил Евгений Тепляков.

При этом он отметил, что девочка предпочитает общаться со сверстниками, поскольку её одногруппники гораздо старше. Это нормально, поскольку неправильно считать, что она должна вписаться в коллектив.

Ранее сообщалось, что Алиса планирует окончить факультет психологии МГУ за два года вместо положенных на обучение пяти лет. Для этого Тепляков обратится в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери.

Между тем однокурсник девочки заявил, что она включает микрофон в неположенное время на дистанционных занятиях и задаёт вопросы не по теме. Он добавил, что, по его мнению, Теплякова «слабо вписывается» в процесс обучения и без отца не сможет осилить учёбу в МГУ.