В метеобюро рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

В ночь с 18 на 19 октября москвичам стоит ждать первого снега, который пройдёт вперемешку с дождём. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, первый снег увидят, скорее всего, только те, кто работает ночью, так как с утра этих «мокрых снежинок» уже не будет.

В предстоящую ночь уже местами возможны небольшие осадки, к дождю может примешиваться мокрый снег, — уточнила Позднякова.

Она добавила, что 18 октября в Москве пройдут кратковременные дожди. Воздух при этом прогреется до 8 градусов тепла, а атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Позднякова подчеркнула, что устойчивый снежный покров в столице появится в конце октября — начале ноября.

В конце октября прогнозируется значительное понижение температуры воздуха, то есть там, скорее всего, и можно будет уже ожидать снег в более явном виде, который мы можем увидеть и в дневные, и в ночные часы, — резюмировала она.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о «погодной лихорадке» в Москве на этой неделе. По его словам, «природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад».