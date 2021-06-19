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В МЧС назвали причину пожара в роддоме Нижневартовска

10:00, 20 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тление бумаги в административном помещении роддома Нижневартовска стало причиной пожара и эвакуации более 80 человек. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На первом и втором этажах роддома расположены административные помещения, в одном из которых тлела бумага. Вызов поступил в 04:53, через шесть минут спасатели прибыли на место. В 05:05 пожар был ликвидирован. Была задействована одна единица техники, — рассказали в пресс-службе.

В Главном управлении МЧС по ХМАО добавили, что пострадавших из-за ЧП нет. Были эвакуированы 30 детей, 10 беременных, 23 женщины после операций и 23 сотрудника роддома.

Ранее сообщалось, что 19 июня в результате пожара в Москве на складе пиротехники пострадали четыре человека. Травмы также получили трое пожарных. Возгорание произошло на складе в центре столицы. Сообщалось, что в сооружении находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

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