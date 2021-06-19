В МЧС назвали причину пожара в роддоме Нижневартовска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артем Александров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

На данный момент в Москве среди вновь заболевших коронавирусной инфекцией нового типа практически не выявляются заражения китайским штаммом COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас для города уже прошло время теоретических изысканий. Все видят, что именно происходит на практике. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет. Сейчас врачи фиксируют у заболевших...