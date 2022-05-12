В МЧС рассказали о правилах безопасности при обнаружении снарядов

Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В МЧС призвали россиян не оказывать на обнаруженный потенциально опасный боевой снаряд температурного, звукового, механического или электромагнитного воздействия. Как сообщают «Невские Новости», важно обезопасить место, где нашли опасный предмет.

Не стоит оказывать на опасную находку температурного, механического, звукового и электромагнитного воздействия. Кроме этого, нужно быть готовым к возможной эвакуации, — пишет издание.

О найденном предмете необходимо сообщить в оперативную службу по номеру 112. Спасатели призвали россиян не паниковать и не приближаться к снаряду. Также крайне важно обезопасить обнаруженный предмет от других лиц.

Ранее генерал Игорь Якупов заявил: чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, стоит позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. По его словам, такие укрытия могут понадобиться на случай природной катастрофы.