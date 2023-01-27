В МЧС придумают новые меры пожарной безопасности в домах престарелых

МЧС и Минтруд России после нескольких крупных пожаров создают рабочую группу по пожарной безопасности приютов, хостелов и домов престарелых, находящихся в частных домах, сообщает ТАСС. В ее состав войдут руководители МЧС, Минтруда, Минюста, Министерства экономического развития

Замглавы МЧС России — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский предложил создать межведомственную рабочую группу, которая разработает предложения, включая изменения в законодательство, направленные на обеспечение пожарной безопасности домов престарелых, хостелов и приютов, функционирующих в частных домах или на землях индивидуального жилищного строительства, — сообщили в МЧС.

По информации агентства, предложение было поддержано и Генпрокуратурой РФ.

В ночь на 24 декабря в нелегальном доме престарелых произошел пожар. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский заметил, что одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.