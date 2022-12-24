В МЧС назвали вероятную причину пожара в приюте в Кемерово В МЧС назвали возможной причиной пожара в приюте в Кемерово нарушение правил эксплуатации электрооборудования

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Одной из вероятных причин пожара в кемеровском приюте является нарушение правил эксплуатации электрооборудования, рассказал заместитель главы МЧС РФ Анатолий Супруновский. Он подчеркнул, что пока все версии являются предварительными. Окончательные выводы можно будет сделать только после завершения работы СК и надзорных органов, сообщается в Telegram МЧС.

Одной из версий является нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета, — подчеркнул Супруновский.

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря. Здание приюта обрушилось.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Местные власти назвали причиной ЧП нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании был установлен котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.

Ранее адвокат Леонид Исаев рассказал, что максимальное наказание для владельцев сгоревшего дома престарелых в Кемерово может составить до пяти лет лишения свободы. По его словам, это будет возможно, если их признают виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.