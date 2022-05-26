В «Макдоналдсе» подтвердили открытие ресторанов в Москве 12 июня

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рестораны сети «Макдональдс» планируют открыться в Москве 12 июня, рассказали NEWS.ru в пресс-службе корпорации. В настоящее время ведутся работы по логотипу, меню и ценообразованию.

Да, стремимся открыть к 12 июня. Все узнаете, все в работе, — заявили в пресс-службе.

Генеральный директор «Макдоналдса» Олег Пароев ранее заявил, что фирменная жёлтая буква М не останется в бренде, под которым будут работать новые рестораны. Он также опроверг сообщения о том, что в России компания заработает под названием «Mc».

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.

16 мая компания окончательно ушла из страны из-за ситуации на Украине. По России закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве.