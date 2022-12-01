В Люберцах из щеки женщины достали 12-сантиметрового глиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люберцах хирурги достали из щеки пациентки 12-сантиметрового глиста, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве уточнили, что паразит попал туда с укусом комара.

51-летняя женщина обратилась в больницу с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки. После обследования в челюстно-лицевом отделении специалисты заподозрили у пациентки доброкачественную опухоль и приняли решение удалить утолщение.

Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щелки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 см, затем наложили швы, — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

По словам специалиста, это первый подобный случай в его 10-летней практике. Как выяснилось, появление глиста в щеке — результат укуса обычного комара, инфицированного гельминтозом.

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