Названы два эффективных способа избавиться от комаров Агроном Воробьев перечислил эффективные способы защиты от комаров

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Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал порталу BLITZ.Center, как избавиться от комаров дома и на природе. По его словам, кровососущие насекомые не переносят внешних раздражителей, и если необходимо истребить их в помещении, достаточно использовать полынь.

Специалист отмечает, что перед применением полыни необходимо выяснить, нет ли у присутствующих в доме аллергии на нее.

Раньше в избах использовали веники из полыни, ими подметали пол. При этом выделялись эфирные масла полыни, они для насекомых не слишком приятные. В такой дом комары старались не залетать. Только стоит помнить, что на полынь у некоторых людей может быть аллергия, — сказал Воробьев.

В случае если от комаров нужно избавиться на открытом воздухе, агроном советует развести костер —- насекомые не переносят его дыма и, соответственно, будут его сторониться.

Ранее врач-дерматолог Светлана Жабоева рассказала о том, как можно ускорить процесс заживления раны после укуса комара. Как заявила специалист, в этом деле могут помочь аптечные средства, содержащие календулу или арнику.