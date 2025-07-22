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22 июля 2025 в 15:33

В летнюю жару готовлю этот салат — легкий и освежающий ужин за пару минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний ужин без плиты? Легко! Этот салат готовится за считаные минуты и отлично освежает в жару. В составе — простые и полезные продукты, а заправка из йогурта делает блюдо лёгким и сбалансированным.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 250 г;
  • куриная грудка — 3 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1 маленькая головка;
  • зелень — по вкусу;
  • натуральный йогурт — по вкусу;
  • соль, приправы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать.
  2. Грудку и шампиньоны нарезать и обжарить под крышкой до готовности, добавив соль и специи.
  3. Огурец нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнике. Добавить зелень и заправить йогуртом. При необходимости досолить.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
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рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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