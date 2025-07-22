В летнюю жару готовлю этот салат — легкий и освежающий ужин за пару минут

Летний ужин без плиты? Легко! Этот салат готовится за считаные минуты и отлично освежает в жару. В составе — простые и полезные продукты, а заправка из йогурта делает блюдо лёгким и сбалансированным.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 250 г;
- куриная грудка — 3 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 маленькая головка;
- зелень — по вкусу;
- натуральный йогурт — по вкусу;
- соль, приправы — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать.
- Грудку и шампиньоны нарезать и обжарить под крышкой до готовности, добавив соль и специи.
- Огурец нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты в салатнике. Добавить зелень и заправить йогуртом. При необходимости досолить.
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