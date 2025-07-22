В летнюю жару готовлю этот салат — легкий и освежающий ужин за пару минут

В летнюю жару готовлю этот салат — легкий и освежающий ужин за пару минут

Летний ужин без плиты? Легко! Этот салат готовится за считаные минуты и отлично освежает в жару. В составе — простые и полезные продукты, а заправка из йогурта делает блюдо лёгким и сбалансированным.

Ингредиенты:

шампиньоны — 250 г;

куриная грудка — 3 шт.;

огурец — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

лук репчатый — 1 маленькая головка;

зелень — по вкусу;

натуральный йогурт — по вкусу;

соль, приправы — по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Грудку и шампиньоны нарезать и обжарить под крышкой до готовности, добавив соль и специи. Огурец нарезать соломкой, лук — мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты в салатнике. Добавить зелень и заправить йогуртом. При необходимости досолить.

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