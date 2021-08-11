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В квартире в Москве нашли обезглавленное тело женщины

10:12, 11 августа 2021
В квартире в Москве нашли обезглавленное тело женщины Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В московской квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело женщины с множеством ножевых ранений. Под окнами специалисты нашли тело мужчины. Об этом пишет Life Shot.

Жильцы дома на Никулинской улице сперва увидели внизу тело погибшего и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Те, осмотрев место происшествия, установили, из окна какой квартиры выпал мужчина, и пришли туда.

Внутри квартиры полицейские обнаружили обезглавленное тело 42-летней женщины. Тело жертвы было покрыто множественными ножевыми ранениями. По оценкам судмедэкспертов, смерть наступила примерно за шесть часов до приезда полиции.

На текущий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.

Ранее в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров метро в японском Токио 10 человек получили ранения. Инцидент произошёл вечером в пятницу, 6 августа. Из поезда линии Odakyu сообщили, что в вагоне мужчина размахивает ножом.

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