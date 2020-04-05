В Крыму турист самоизолировался в палатке на пляже

В Евпатории полицейские оштрафовали туриста, который собирался прожить в палатке на берегу Чёрного моря до конца режима самоизоляции.
42-летний мужчина приехал в Крым из Пермского края. Полицейские обнаружили его во время патрулирования. Он объяснил им, что не собирался нарушать режим самоизоляции и провести это время в своей палатке на пляже.
Туристу выписали штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в размере 15 тысяч рублей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Роспотребнадзора выдали в Москве 21 065 постановлений об изоляции тем, кто прибыл из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими коронавирусом.
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