В Крыму турист самоизолировался в палатке на пляже

https://static.news.ru/photo/8b2a654a-771e-11ea-948f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Евпатории полицейские оштрафовали туриста, который собирался прожить в палатке на берегу Чёрного моря до конца режима самоизоляции.

42-летний мужчина приехал в Крым из Пермского края. Полицейские обнаружили его во время патрулирования. Он объяснил им, что не собирался нарушать режим самоизоляции и провести это время в своей палатке на пляже.

Туристу выписали штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в размере 15 тысяч рублей, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Роспотребнадзора выдали в Москве 21 065 постановлений об изоляции тем, кто прибыл из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими коронавирусом.