В Крыму считают, что Зеленский запустил обратный отсчёт для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о так называемом «обратном отсчёте до освобождения Крыма», своей политикой запустил обратный отсчёт для украинской государственности. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает РИА Новости.

23 августа Зеленский, выступая на открытии форума «Крымская платформа», заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма». По его словам, совместная работа с международными партнёрами вынудит Россию сесть за стол переговоров.

Здесь впору говорить об обратном отсчёте нежизнеспособной украинской власти, которая каждым своим действием приближает неизбежный крах всей украинской государственности. И здесь вопрос о совсем близкой перспективе нескольких ближайших лет, — цитирует его агентство.

Чегринец добавил, что Зеленский «хороший актёр, но абсолютно бестолковый политик, который растерял весь свой огромный победный рейтинг» и загнал Украину в «экономическую яму», из которой ей уже не выйти. По мнению крымчанина, единственная возможность продлить агонию страны — начать выпрашивать деньги на русофобство.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что его страна не приглашала представителей РФ для участия в саммите «Крымская платформа», но готова к диалогу с Россией о Крыме. При этом глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, где Запад продолжит пестовать «неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».