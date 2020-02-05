Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе, поскольку необходимость в этом отсутствует. Об этом сообщил на
По его словам, прошедшей ночью ресурсы водохранилищ пополнились на 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем было получено за прошлый месяц.
На сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское — на 34%, Аянское водохранилище — на 32%, — сказал Гоцанюк.
Он добавил, что опасения были вызваны малым количеством осадков в Крыму в осенне-зимний период.
Гоцанюк также сообщил, что власти республики готовы к различным сценариям в случае возникновения необходимости ограничения подачи воды и пообещал при этом проинформировать общественность заранее.
Ранее NEWS.ru сообщил, что дефицит пресной воды в Крыму можно восполнить за счёт строительства на полуострове морских опреснительных станций.
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