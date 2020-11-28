В Крыму пообещали найти виновных в смерти двухлетней девочки в больнице

https://static.news.ru/photo/c34efee6-3185-11eb-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/vk.com

Все обстоятельства гибели двухлетнего ребёнка в городской больнице Судака сейчас устанавливают следователи. Об этом сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова.

Обстоятельства смерти ребёнка устанавливаются, — сказала она РИА Новости.

Постнова также заявила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, но статью представитель СК РФ пока называть не стала. Ход расследования находится на контроле у руководства ведомства.

Глава крымского Минздрава Александр Остапенко также заявил, что причиной гибели девочки, по предварительным данным, стал стремительно развивавшийся токсический шок на фоне внебольничной пневмонии. Он также сообщил о начале внутренней проверки.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь, — написал Остапенко в Facebook.

Министр пообещал, что виновных покрывать никто не будет.

Врачей из больницы Судака в бездействии и некомпетентности обвинила мама умершей девочки Эльзара Османова. Она рассказала, что когда ребёнка привезли в больницу в первый раз, ей поставили диагноз ОРВИ и отправили домой. Вечером малышке стало хуже и родители снова привезли её в больницу. Менее чем через два часа она умерла. Вскрытие показало, что уже пять дней у неё была пневмония.

25 ноября в больнице на территории Московской области умер двухлетний мальчик, который был госпитализирован с отравлением. К трагедии привёл тот факт, что малыш, проживавший в Ивантеевке, выпил уксус, сообщал NEWS.ru.