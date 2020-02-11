https://static.news.ru/photo/228903fc-4ccb-11ea-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот с видео youtube.com

Власти Крыма забыли поздравить с годовщиной единственную оставшуюся в живых участницу Ялтинской конференции. Об этом сама 95-летняя Галина Романько рассказала журналистам. По словам женщины, она осталась совершенно одна.

Приезжали раньше, к каждому празднику поздравления были. Сейчас забыли совершенно. Я осталась одна, они думают, что уже, может, меня не существует. Только Путин меня поздравляет. Потому что у нас вместе дни рождения — 7 октября, — рассказала пенсионерка изданию «Подьём».

Романько в 1945 году работала в санатории в Саках. 75 лет назад она вместе с другими своими коллегами встречала гостей конференции на аэродроме.

Ранее в Крыму разгорелся скандал после того, как глава горсовета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и ещё несколько городских чиновников посетили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии с этих встреч, опубликованные Хужиной, вызвали возмущение общественности. На снимках видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в качестве подарков блокадникам вручался хлеб в целлофановом пакете. Позже чиновница объяснила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом.

Действия властей вызвали и шквал критики в соцсетях. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов назвал историю «дикой» и потребовал снять с должностей причастных к этому инциденту, писал NEWS.ru.