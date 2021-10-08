В «Круге добра» объяснили, почему не примут «нобелевские» деньги Муратова

Фонд помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями «Круг добра» не сможет принять пожертвования от главреда «Новой газеты» Дмитрий Муратова, решившего отдать на благотворительность часть Нобелевской премии мира, рассказали NEWS.ru в организации. Её представители объяснили, что являются государственной структурой и «средства именно со стороны» пока не имеют права перечислять. Журналисту присудили престижную награду 8 октября 2021 года. Размер премии —около $1,14 млн.

Это, конечно, замечательный поступок, но дело в том, что, так как фонд «Круг добра» является государственным, какие-то деньги именно со стороны он не принимает. Их просто не провести никак. Сейчас идут только государственные средства. Но если человек хочет сделать пожертвование, то он может обратиться в коммерческие структуры, — подчеркнули в «Круге добра».

В фонде отметили, что не смогут передать Муратову данные нуждающихся для связи напрямую, так как личная информация не разглашается.

На данный момент деньги [со стороны] не принимаются, может что-то изменится после нового года, так как есть предложения от людей, желающих помочь. Но пока мы по уставу фонда мы не имеем право принимать деньги. Возможно, будут какие-то изменения, — резюмировали в фонде.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Руководитель издания стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина назвала решение Нобелевского комитета справедливой и адекватной оценкой, поскольку на счету журналиста «огромное количество спасённых жизней».

Исполнительный продюсер издания Павел Каныгин считает произошедшее «абсолютно невероятным». Журналист Иван Голунов назвал присуждение премии Муратову безусловно заслуженным из-за многолетней работы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Муратов талантлив, смел и привержен своим идеалам.

Телеведущий «России 1» Дмитрий Киселёв раскритиковал Нобелевскую премию мира после вручения её Муратову. Он подчеркнул, что такие решения девальвируют саму премию. Политолог Армен Гаспарян назвал главреда «Новой газеты» «сочнейшим фруктом» с точки зрения борца за западные ценности.