В Кремле заявили о необходимости жёстких мер из-за COVID-19

Вспышка коронавируса в России в целом и в Москве диктует необходимость жёстких ограничительных мер. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что сейчас есть трудности и они сохранятся, так как ситуация чрезвычайная.

Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жёстких мер, потому что жизнь и здоровье москвичей, россиян — в данном случае это абсолютный приоритет, — подчеркнул представитель Кремля.

Он пожелал, чтобы невозможность посещать рестораны была самой большой проблемой россиян. В этом случае «нам всем станет гораздо лучше».

Если на чаши весов положить с одной стороны присутствие иностранцев в Москве, а с другой стороны — здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее, — добавил Песков.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код.

Ранее сообщалось, что с введением QR-кодов в столичных заведениях выручка упала на 80%. Мэр Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей и включат их в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.