В Кремле высказались против закрытия границ регионов из-за COVID

Идею закрытия границ регионов из-за ситуации с коронавирусом в Кремле не поддерживают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в ряде регионов с учётом эпидситуации действительно требуются оперативные и даже жёсткие меры. Однако закрытие границ излишне.

В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы, — пояснил представитель Кремля.

За минувшие сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19. При этом был зафиксирован новый антирекорд по количеству летальных исходов — за 24 часа скончались 737 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в России заразились более 5,6 млн человек. Из них выздоровели 5,1 млн и 139,3 тысячи скончались.

Ранее рост заболеваемости коронавирусом в России прокомментировал замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его мнению, это не третья, а классическая вторая волна, когда вирус мутирует и вытесняет предыдущий генновариант.