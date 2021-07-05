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Эпидемиолог назвал подъём заболеваемости COVID-19 в России второй волной

15:44, 05 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подъём заболеваемости коронавирусом в России является не третьей, а классической второй волной. Об этом заявил ТАСС замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По сути, мы находимся в эпоху классической второй волны и отмечаем фазу роста заболеваемости в настоящий момент, — цитирует его агентство.

Он добавил, что его взгляд расходится с общепринятыми, согласно которым вторая волна пришлась на осень-зиму 2020 года. По мнению Горелова, вторая волна может быть обусловлена в той ситуации, когда вирус мутирует и вытесняет предыдущий генновариант. 

Ранее стало известно, что предсказанная петербургскими математиками новая волна пандемии коронавируса вряд ли произойдёт в сентябре. Такое мнение высказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По его словам, должна сыграть свою роль вакцинация населения.

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