Эпидемиолог назвал подъём заболеваемости COVID-19 в России второй волной

Подъём заболеваемости коронавирусом в России является не третьей, а классической второй волной. Об этом заявил ТАСС замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По сути, мы находимся в эпоху классической второй волны и отмечаем фазу роста заболеваемости в настоящий момент, — цитирует его агентство.

Он добавил , что его взгляд расходится с общепринятыми, согласно которым вторая волна пришлась на осень-зиму 2020 года. По мнению Горелова, вторая волна может быть обусловлена в той ситуации, когда вирус мутирует и вытесняет предыдущий генновариант.

Ранее стало известно, что предсказанная петербургскими математиками новая волна пандемии коронавируса вряд ли произойдёт в сентябре. Такое мнение высказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По его словам, должна сыграть свою роль вакцинация населения.