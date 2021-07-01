Учёный рассказал, что может помешать осенней вспышке коронавируса

Предсказанная петербургскими математиками новая волна пандемии коронавируса вряд ли произойдёт в сентябре. Такое мнение НСН высказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

При всём уважении к математикам, эти прогнозы не очень оправдываются — может быть, и слава Богу. Безусловно, такие факторы, как осенняя погода, возвращение граждан из отпусков, начало учебного года, могут повлиять, но учитывая, что кампания по вакцинации у нас более-менее пошла нужным темпом, будем оптимистами: думаю, что за 2,5 месяца будет многое сделано, — отметил он.

Малышев добавил, что в ближайшее время пика заболеваемости не будет, поскольку рост числа заражений сдерживает помимо вакцинации и традиционное летнее «разобщение» россиян, многие из которых отправились на дачи.

Как сообщалось, российские математики из СПбПУ произвели расчёты и спрогнозировали, что новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября. Так, в первый осенний месяц, по прогнозу, число заболевших в столице составит 225–280 тысяч человек, а примерной датой следующего пика станет 19 сентября.