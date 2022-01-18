В Кремле рассмотрят награждение миротворцев, вернувшихся из Казахстана

Кремль рассмотрит предложения о награждении миротворцев, которые вернулись из Казахстана, если такие предложения поступят от Минобороны и Генштаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с миротворцами.

Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, — заявил пресс-секретарь.

13 января Россия начала выводить свой военный контингент из республики, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников вылетели из аэропорта Алма-Аты. Процесс вывода войск предварительно будет завершён 19 января, уточнял министр обороны Сергей Шойгу.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам — участницам ОДКБ.