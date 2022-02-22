В Кремле рассказали, сколько беженцы из Донбасса пробудут в России

Беженцы из Донбасса находятся в России временно, эвакуация призвана обеспечить их безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По предварительным данным, по состоянию на 22 февраля границу с Россией пересекли более 80 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Половина из них размещена в Ростовской области. Принять беженцев согласились 43 региона России.

Сейчас речь идёт о выплате 10 тысяч рублей на одного человека, на одного беженца. Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер, — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько может затянуться процесс эвакуации и готова ли Россия к дополнительным выплатам.

Он добавил, что решение о принятии беженцев из Донбасса поможет восстановить спокойствие, а также «обеспечить безопасность граждан двух республик».

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля власти Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего прибытия беженцев. В республике приготовились к размещению 250 человек.