Удмуртия ввела режим повышенной готовности из-за беженцев из Донбасса

Власти Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за предстоящего прибытия беженцев с территорий Донбасса, приводит «Интерфакс» слова главы республики Александра Бречалова. Он подчеркнул, что ожидается приезд 250 человек, Удмуртия подготовилась к их размещению.

Всё это даст нам возможности полноценно подготовиться к принятию гостей <...> и выделить для этого все необходимые ресурсы и средства. На данный момент мы полностью готовы, — сказал Бречалов.

Он отметил, что пункты временного размещения беженцев обследуют сотрудники Роспотребнадзора. Кроме того, социальные службы предоставят переселенцам возможность трудоустроиться. Ижевская и Удмуртская епархия Русской православной церкви объявила сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Источник ТАСС в силовых структурах ранее заявил, что число жителей ДНР и ЛНР, прибывших в Россию с 18 февраля, превысило 80 тысяч человек. По его словам, большинство беженцев — это женщины и дети. Половина эвакуированных остановилась в Ростовской области.

О готовности принять беженцев заявили представители 43 российских регионов. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек. Предполагается, что общее число беженцев может составить от 500 до 700 тысяч человек.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян распорядился обеспечить эвакуированных лиц всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи. В соответствии с поручением президента Владимира Путина каждому беженцу будет выплачено по 10 тысяч рублей.