Песков сказал, от чего будет зависеть число участников послания Федсобранию

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Минтруд России предложил с 2023 года вести учёт россиян, нуждающихся в соцподдержке, и предоставлять её автоматически, без заявления. Подход предполагает оценку имущественной обеспеченности и среднедушевого дохода каждого члена семьи. Учёт этих сведений будет организован в электронном виде, чтобы ими могли пользоваться соцслужбы. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

При использовании единой государственной информационной системы социального обеспечения будет осуществляться механизм расчёта среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости, выявления и учёта граждан, нуждающихся...