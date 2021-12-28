Песков сказал, от чего будет зависеть число участников послания Федсобранию
Песков: число участников послания Федсобранию зависит от эпидемиологической обстановки
Анна Акимова
Анна Акимова
13:03, 28 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Количество участников послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Этот вопрос будет решаться вместе со специалистами из Роспотребнадзора, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Ранее в Кремле заявили, что очередное послание состоится в начале 2022 года. По словам Пескова, подготовка к нему уже началась, но впереди предметная работа над текстом.
Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны, — сказал официальный представитель Кремля.
Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. Главной темой мероприятия стали внутренние вопросы: здравоохранение, социальная политика и экономика. Глава государства также затронул тему безопасности и внешней политики.
По итогам выступления Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, который был опубликован на сайте Кремля. Список состоит из 18 пунктов, в основном поручения были адресованы правительству РФ и другим органам власти. Также в перечень вошли рекомендации регионам.