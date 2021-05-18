В Кремле посоветовали уволенным из-за Навального обращаться в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/1983ffec-b7bd-11eb-836e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле дали совет россиянам, оставшимся без работы из-за регистрации на сайте в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального. Там сообщили, что в этом случае нужно обращаться в прокуратуру. В частности, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идёт о сотрудниках ВГТРК и столичного метрополитена, пишет ТАСС.

Песков поинтересовался, не идёт ли, в данном случае, речь об участии якобы уволенных сотрудников в несанкционированных митингах.

Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — соответствие Трудовому кодексу, — заметил Песков.

По его словам, если же граждане уверены, что факты нарушения прав сотрудников были, то они имеют право обратиться в прокуратуру. Именно это ведомство отвечает за «соблюдение законности».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на профсоюз подземки сообщил, что с начала мая 2021 года в московском метро было уволено более 50 человек. В издании рассказали, что сокращения проходят с грубыми нарушениями. По словам машинистов, которые оказались в числе уволенных, причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в Сеть.