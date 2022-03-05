«Путин не актёр»: Кремль оценил призыв чаще показывать главу РФ в эфире

В Кремле отреагировали на просьбу журналистов чаще показывать президента России Владимира Путина по телевизору. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер не актёр и не любит, чтобы ему мешали, когда он ведёт важные международные переговоры по телефону, пишет РИА Новости.

Мы обязательно постараемся больше показывать, но дело в том, что всё-таки Путин не актёр, он президентом работает и не любит, когда ему мешают, когда он ведёт важные международные переговоры по телефону. Тем более в такой час, — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков признал многочисленность точек зрения россиян на спецоперацию российских военных на Украине. По его словам, в нынешних условиях, включающих санкции, россиянам следует объединиться вокруг президента.

Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.