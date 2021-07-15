«Оправданный гнев»: Песков об обращении жителей омской деревни к ФРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш к властям ФРГ с просьбой починить дорогу. Он назвал это оправданным гневом, пишет ТАСС.

Представитель Кремля заметил , что региональные власти бездействуют в решении данного вопроса. Поэтому недовольство жителей деревни вполне оправдано.

В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей, — сказал Песков.

Правда, в канцелярию канцлера Германии Ангелы Меркель письмо хоть и дошло, там ответили, что не имеют права вмешиваться в «деятельность местных органов власти других стран». В канцелярии также добавили, что сожалеют из-за невозможности чем-либо помочь жителям деревни.

Тем не менее в качестве альтернативы жителям Верхнего Карабуша предложили обратиться в московский офис Международного союза немецкой культуры.