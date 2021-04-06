Песков отказался комментировать расследование об имуществе семьи Кадырова

https://static.news.ru/photo/d5a24714-9793-11eb-a88d-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

В Кремле не стали комментировать опубликованное изданием «Проект» расследование о семье главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, он не знаком с этим материалом.

Я, честно говоря, не совсем знаком с этим материалом, не могу ответить на вопрос. Не знаю, что это за расследование, — сказал он.

У Пескова поинтересовались, насколько данные об имуществе главы Чечни соотносятся с информацией, упомянутой в СМИ. Пресс-секретарь пообещал ознакомиться с материалами и ответить на этот вопрос в четверг, 8 апреля.

В частности, в расследовании сообщалось, что журналисты «Проекта» обнаружили у супруги главы Чечни жилплощадь, о которой ранее было неизвестно.

Как писал NEWS.ru, Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю. Он назвал Гезмахмаева наркоманом, «о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку»,