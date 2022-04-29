В Кремле отказались комментировать конфликт Соловьёва и Куйвашева

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий не стал комментировать конфликт телеведущего Владимира Соловьёва и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, передаёт ТАСС. Накануне Соловьёв резко высказался о жителях Екатеринбурга, назвав их «мерзкой либеротой». Куйвашев в ответ порекомендовал ведущему быть осторожнее в формулировках.

Мы не следили и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать, — заявил Песков.

Накануне Соловьёв резко высказался о жителях Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях, назвав регион «центром мерзотной либероты».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга готовы лично ответить ведущему на критику. В ответ на это Соловьёв предположил, что глава региона пытается решить вопрос «по понятиям» и вот-вот присоединится к участникам группы, готовившим покушение на Соловьёва.

Ранее уральский шансонье Александр Новиков призвал Соловьёва «фильтровать» свою речь. Он посчитал недопустимым использование тюремной лексики телеведущим, который «представляет мнение Кремля».