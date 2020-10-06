В Кремле объяснили цели создания Фонда защиты детей

https://static.news.ru/photo/a57bedbe-07e8-11eb-8030-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание Фонда защиты детей усилит работу уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой в этой области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это скорее усиление работы в этой области. Это такая область, где усилий мало не бывает. И Анна Кузнецова как омбудсмен весьма эффективно работает. Здесь помощь в виде фонда ей не помешает, — отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что «Минпросвет будет принимать участие в подготовке всех уставных документов фонда». Чем конкретно будет заниматься фонд — объявят позднее.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Учредителем фонда от имени РФ является Минпросвещения.

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