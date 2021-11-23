В Кремле назвали сроки большой пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин проведёт большую пресс-конференцию до Нового года, обсуждаются разные даты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что мероприятие может состояться 23 декабря.

Как в эту [дату, 23 декабря], так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится, — сказал Песков.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на три источника назвали приблизительные сроки пресс-конференции президента. По данным собеседников издания, она должна пройти во второй половине декабря, наиболее вероятная дата — 23 декабря. Один из собеседников газеты отметил, что нет смысла проводить мероприятие раньше, поскольку оно является итоговым, после пресс-конференции фактически «замирает политическая жизнь».

Ещё один источник добавил, что на пресс-конференции вряд ли будут обсуждаться принципиальные вопросы, в частности, о введении QR-кодов. Он подчеркнул, что на такие темы президент может говорить в рамках рабочих совещаний и встреч в первой половине месяца.

Песков уже сообщал, что большая пресс-конференция главы государства может состояться в декабре. По его словам, она не будет совмещена с другими форматами, в том числе с прямой линией, как это было в прошлом году. В 2020 году формат мероприятия был изменён из-за пандемии коронавируса.