В Кремле назвали правдивой статистику жертв коронавируса в России

Официальная статистика смертности среди больных COVID-19 в России является абсолютно точной и правдивой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российским властям нечего скрывать.

Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчёты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти, — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России, в отличие от многих стран Запада, проводится патологоанатомическое исследование, которое и позволяет установить точную причину смерти.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.