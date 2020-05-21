В Кремле назвали правдивой статистику жертв коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/fb06af40-9b2c-11ea-93e5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальная статистика смертности среди больных COVID-19 в России является абсолютно точной и правдивой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российским властям нечего скрывать.
Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчёты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти, — цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что в России, в отличие от многих стран Запада, проводится патологоанатомическое исследование, которое и позволяет установить точную причину смерти.
Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.
Российский МИД потребовал от газет опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях, писал NEWS.ru.