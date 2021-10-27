В Кремле доведут до сведения Путина просьбу глав благотворительных фондов

Президент России Владимир Путин пока не видел обращения о выведении благотворительных фондов из-под действия закона об иноагентах. Пресс-секретарь главы государства обещал довести просьбу глав организаций до сведения российского лидера, передаёт РИА Новости.

Нет, пока президент это обращение не видел. Безусловно, это обращение во все доклады будет включено, будет доведено до сведения главы государства, — цитирует его агентство.

Он добавил, что в целом тема правоприменения закона президентом комментировалась на Валдайском форуме. И Путин признал необходимость разобраться с применением этого закона. После таких слова, работа, безусловно, будет проведена, отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что у Кремля нет отдельной позиции по благотворительным организациям.

Нужно просто спокойно, в контакте с нашими парламентариями, экспертами, соответствующими ведомствами наладить диалог и изложить те опасения, которые имеются, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что письмо глав благотворительных фондов подписали в том числе учредитель фонда «Подари жизнь» Чyлпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Кoнстантин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппoпорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмaмбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актёр Никита Кукyшкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свeрдлин и президент Русфoнда Лев Амбиндер.